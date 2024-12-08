انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل مصلح بن فرحان العتيبي من منسوبي وكالة الأنباء السعودية (واس) بالعاصمة المقدسة، وصُلي عليه فجر اليوم (الأحد) بالمسجد الحرام، ودُفن في مقبرة شهداء الحرم في الشرائع.ونعى عدد من الصحفيين والإعلاميين الفقيد العتيبي، معددين مناقبه ومسيرته المهنية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.ويتقبل العزاء في إحدى الاستراحات بمحافظة الجموم.