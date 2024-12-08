كرم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالرحمن المديرس، وبحضور رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله، الوحدات الكشفية المتميزة في معسكرات الخدمة العامة بموسم حج 1445هـ ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع.وأكد المديرس أن اليوم السعودي والعالمي فرصة لنا في المملكة لتأكيد أهمية العمل التطوعي وأثره في بناء الوطن والمساهمة في تحقيق رؤيتها 2030 التي تدعم الدور الذي يقوم به المتطوعون في خدمة المجتمع والأفراد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على العطاء بلا مقابل لما له من أهمية في حياتنا اليومية من الناحية الدينية والإنسانية والاجتماعية والتنموية.وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا بعنوان (قصة النجاح والتميز في الحج)، جسد أبرز ملامح النجاح لمعسكرات الخدمة العامة خلال موسم الحج، وفي ختام الاحتفال تم توزيع جوائز التكريم على الوحدات الكشفية المتميزة من مختلف قطاعات الجمعية بمناطق ومحافظات المملكة.