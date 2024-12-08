اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في قسم النشاط الطلابي المرحلة الثانية من برنامج الدراسات التأهيلية للقادة الكشفيين بعنوان «الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية للقادة الكشفيين»، التي أقيمت بمركز المعسكر الكشفي على مدار خمسة أيام، وتأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1446هـ.استهدف البرنامج 30 قائدا كشفيا؛ بهدف تدريبهم وتأهيلهم في الحركة الكشفية، والتعرف على دور قائد الوحدة وتحديد احتياجاته، والتخطيط لأنشطة الوحدة وفق المنهج الكشفي، وتدريب أفرادها باستخدام الطرق والأساليب والوسائل المناسبة، وقيادة الوحدة بالأسلوب المناسب والأمثل، وحل المشكلات التي تعترض أفراد الوحدة بأسلوب تربوي، والتعامل مع أفراد الوحدة وفق الخصائص والاحتياجات، وتقدير العلاقة بين الوحدة الكشفية والمجتمع، واستثمار الموارد المتاحة لصالح الوحدة وبرامجها.