انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله علي زيدان، اليوم (الجمعة)، وصلي عليه عقب صلاة العشاء بمسجد الغامدي بحي الروضة الجنوبي، ودفن في مقبرة القعاريا بجازان. والفقيد والد كل من ماجد، وخالد عبدالله زيدان.ويتقبل العزاء في منزل شقيق الفقيد الدكتور صالح زيدان بمخطط 5 في جازان.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.