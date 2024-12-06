انتقل إلى رحمة الله تعالى صالح بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز الصرامي أمس (الخميس)، وصلي عليه عقب صلاة الجمعة بجامع الراجحي الدائري الشرقي، ودفن في مقبرة النسيم. والفقيد والد الزميل ناصر الصرامي.ويقام العزاء بمنزل الأسرة الكائن بحي الأندلس في الرياض.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.