استقبل آل الدهلوي التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في فقيدتهم سلمى إسحاق عبدالله الدهلوي، التي وافتها المنية أمس (الثلاثاء)، وصلي عليها في المسجد الحرام، ودفنت بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيدة أرملة عبدالرزاق الدهلوي (رحمه الله)، ووالدة خليل، وخالد، ورشاد، وإحسان. وشقيقة عزيزة، وزينب، ويعقوب، وحسن، وحسين، وعبدالرشيد، وعبدالمجيد، وعبدالرحمن.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الخالدية بجوار مسجد العمودي بجدة.