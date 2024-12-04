تواصل القافلة الجراحية السادسة، التي تنفذها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية تنزانيا، أعمالها الطبية لليوم الخامس على التوالي، برئاسة الاستشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى الملك فهد العام بجدة الدكتور أيمن عيسى السليماني، مستهدفة مئات المرضى والمصابين في المناطق الفقيرة والنائية.وأوضح رئيس القافلة الدكتور السليماني، أن القافلة تستمر لأكثر من (10) أيام، وتضم فريقا طبيا من الأطباء المميزين في خمسة تخصصات جراحية، هي: الجراحة العامة، جراحة المسالك البولية، جراحة الأطفال، جراحة التجميل، وجراحة العظام يجرون يوميا الكشف والمتابعة للمرضىويصرفون لهم العلاج مجانا، مشيرا إلى أن القافلة تشهد يوميا توافدا كبيرا للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل ويتم التعامل معها من خلال غرف عمليات جهزت بأحدث التجهيزات، مما انعكس على صحتهم، خصوصا أن العديد منهم كانوا من أصحاب الحالات المزمنة التي تعذّر علاجها بسبب نقص الخدمات الطبية في مناطقهم.وأعربت الندوة العالمية عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية على عطائها السخي ودعمها الإنساني المتواصل الذي يجسد قيم العطاء والإحسان وتعزيز رسالتها الإنسانية في بناء المجتمعات وتخفيف معاناة المحتاجين.