‏حقق المتدرب الموهوب صلاح حسن بكر تكروني بمرحلة البكالوريوس في تخصص القوى والآلات الكهربائية ⁧‫بالكلية التقنية بجدة⁩ رائد عشيرة الجوالة بكشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء «الميدالية الذهبية» وجائزة خاصة، وذلك بمناسبة فوز مشروعه «المكيف الفخاري CAC» ‏بالمعرض الدولي للاختراع والابتكار (SIIF)، الذي انعقد في سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية، ويعد أكبر معرض للاختراعات في العالم خلال الفترة من 23 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر.

‏يذكر أن المشروع حاز على المركز الأول والميدالية الذهبية في المعرض السعودي للاختراع والابتكار (STEX) الذي أقيم بالرياض العام المنصرم، وبذلك تم ترشيحه للمشاركة بالمعرض الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية.