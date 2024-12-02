حقق المتدرب الموهوب صلاح حسن بكر تكروني بمرحلة البكالوريوس في تخصص القوى والآلات الكهربائية بالكلية التقنية بجدة رائد عشيرة الجوالة بكشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء «الميدالية الذهبية» وجائزة خاصة، وذلك بمناسبة فوز مشروعه «المكيف الفخاري CAC» بالمعرض الدولي للاختراع والابتكار (SIIF)، الذي انعقد في سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية، ويعد أكبر معرض للاختراعات في العالم خلال الفترة من 23 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر.
يذكر أن المشروع حاز على المركز الأول والميدالية الذهبية في المعرض السعودي للاختراع والابتكار (STEX) الذي أقيم بالرياض العام المنصرم، وبذلك تم ترشيحه للمشاركة بالمعرض الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية.