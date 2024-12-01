قام أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الأحد)، بزيارة أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في منزله بمدينه تبوك، وذلك للاطمئنان على صحته.من جهته، أعرب الخريصي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه، وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، داعياً المولى عز وجل أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.