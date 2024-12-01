واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد أسرة العمودي في وفاة فقيدها فيصل بن عبود بن علي العمودي، الذي وافته المنية الجمعة الماضية، وصلي عليه ظهر أمس (السبت)، في مسجد الجفالي، ودفن في مقبرة أمنا حواء بجدة.والفقيد شقيق الدكتور محمد عبود العمودي، ووالد كل من عبدالله، وجمال، وخالد، وعبدالرحمن.ويتقبل العزاء للرجال في حي الخالدية بجوار مسجد العمودي، وللنساء في منزل الفقيد بحي الفيصلية بجدة.