اختتم تجمع مكة المكرمة الصّحي مؤتمر السّكري 2024 حيث استضاف المؤتمر عدداً من الاستشاريين والخبراء والجرّاحين في مجال أمراض الغدد الصماء والقدم السّكرية من جهات خارجية ومحلّية.

استعرض المؤتمر عدداً من المستجدات والأوراق العلمية والأبحاث التي كان من أبرزها مناقشة التّخوف من مضاعفات السّكري والوقاية منه كما تمت مناقشة أحدث التوصيات العالمية المتعلقة بتقديم مفهوم الرعاية الشاملة للمصابين بأمراض السكري وطرق الوقاية منه من خلال التّوعية والتثقيف والتّركيز على دور النّشاط البدني في تحسين وضبط مستوى السكري، كما تمت التوصية بضرورة استخدام التكنولوجيا في مراقبة وضبط مستوى السكري مثل استخدام أجهزة قياس السّكر المستمر وتطوير مضخّات الأنسولين، إضافة إلى تحسين تطبيقات الهواتف الذّكية لمتابعة المرضى، والتّوصية بالرعاية المتمركزة حول المريض من خلال تقديم سبل الدّعم النّفسي للمرضى التي ستنعكس بدورها على استدامة صحّة المجتمع.