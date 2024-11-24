واسى محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن ماجد، وعدد من الأمراء آل كامل وآل يماني في وفاة فقيدتهما مريم عبدالله كامل، التي وافتها المنية الجمعة الماضية، وصلي عليها فجر أمس الأول (السبت) في المسجد الحرام، ودفنت في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيدة زوجة وزير الإعلام السابق الدكتور محمد عبده يماني (رحمه الله)، وشقيقة الشيخ صالح كامل (رحمه الله)، وعمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الشيخ عبدالله صالح كامل، وشقيقه محيي الدين صالح كامل.ووالدة كلٍّ من: ياسر، وعبدالله، وعبدالعزيز، وفاطمة، وغالية، وسارة أبناء محمد عبده يماني.يذكر أن اليوم (الإثنين) آخر أيام العزاء في منزل شقيقها الشيخ صالح كامل بحي الشاطئ، شارع الأمير فيصل بن فهد بجدة.