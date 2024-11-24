الأمير سعود بن جلوي مواسياً الشيخ عبدالله صالح كامل وياسر محمد يماني.
الأمير عبدالعزيز بن ماجد مقدماً واجب العزاء.
آل كامل وآل يماني يتلقون التعازي أمس. (تصوير :عبدالسلام السلمي)
الأمير خالد بن جلوي مواسيا أبناء الفقيدة ياسر وعبدالله يماني.
واسى محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن ماجد، وعدد من الأمراء آل كامل وآل يماني في وفاة فقيدتهما مريم عبدالله كامل، التي وافتها المنية الجمعة الماضية، وصلي عليها فجر أمس الأول (السبت) في المسجد الحرام، ودفنت في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
والفقيدة زوجة وزير الإعلام السابق الدكتور محمد عبده يماني (رحمه الله)، وشقيقة الشيخ صالح كامل (رحمه الله)، وعمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الشيخ عبدالله صالح كامل، وشقيقه محيي الدين صالح كامل.
ووالدة كلٍّ من: ياسر، وعبدالله، وعبدالعزيز، وفاطمة، وغالية، وسارة أبناء محمد عبده يماني.
يذكر أن اليوم (الإثنين) آخر أيام العزاء في منزل شقيقها الشيخ صالح كامل بحي الشاطئ، شارع الأمير فيصل بن فهد بجدة.
والفقيدة زوجة وزير الإعلام السابق الدكتور محمد عبده يماني (رحمه الله)، وشقيقة الشيخ صالح كامل (رحمه الله)، وعمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الشيخ عبدالله صالح كامل، وشقيقه محيي الدين صالح كامل.
ووالدة كلٍّ من: ياسر، وعبدالله، وعبدالعزيز، وفاطمة، وغالية، وسارة أبناء محمد عبده يماني.
يذكر أن اليوم (الإثنين) آخر أيام العزاء في منزل شقيقها الشيخ صالح كامل بحي الشاطئ، شارع الأمير فيصل بن فهد بجدة.