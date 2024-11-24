استقبل آل غالب وآل دغمش المعزين والمواسين من الأمراء والأقارب والأصدقاء، في وفاة فقيدهم الشريف طالب بن رفيق بن صادق آل غالب (رحمه الله)، الذي وافته المنية، وصُلي عليه في مسجد الجفالي، ودُفن في مقبرة أمنا حواء بجدة.والفقيد زوج مها محمد دغمش، ووالد كل من الشريف غالب، والشريف علي (رحمهما الله)، والشريف مجاهد، والشريفة رولا، والشريفة عبير، والشريف عبدالله، والشريفة هيا آل غالب.يذكر أن اليوم (الأحد) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بشارع الأمير سلطان بجدة.