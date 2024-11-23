واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، وعدد من الأمراء آل كامل وآل يماني في وفاة فقيدتهما مريم عبد الله كامل، التي وافتها المنية أمس الأول (الجمعة)، وصلي عليها فجر أمس (السبت) في المسجد الحرام، ودفنت في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيدة زوجة وزير الإعلام السابق الدكتور محمد عبده يماني (رحمه الله)، وشقيقة الشيخ صالح كامل (رحمه الله)، وعمة رئيس مجلس إدارة صحيفة «عكاظ» الشيخ عبدالله صالح كامل، ومحيي الدين كامل.ووالدة كل من: ياسر، وعبدالله، وعبدالعزيز، وفاطمة، وغالية، وسارة.يذكر أن اليوم (الأحد) ثاني أيام العزاء في منزل شقيقها الشيخ صالح كامل بحي الشاطئ شارع الأمير فيصل بن فهد بجدة.