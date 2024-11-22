انتقلت إلى رحمة الله تعالى مريم عبد الله كامل صباح اليوم (الجمعة)، وسيصلى عليها فجر غد (السبت) في المسجد الحرام، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيدة زوجة وزير الإعلام السابق الدكتور محمد عبده يماني (رحمه الله)، وشقيقة الشيخ صالح كامل (رحمه الله)، وعمة رئيس مجلس إدارة صحيفة «عكاظ» الشيخ عبدالله صالح كامل، ومحيي الدين كامل.ووالدة كل من: ياسر، وعبدالله، وعبدالعزيز، وفاطمة، وغالية، وسارة.ويتقبل العزاء ابتداء من غد (السبت) في منزل شقيقها الشيخ صالح كامل بحي الشاطئ شارع الأمير فيصل بن فهد بجدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة للشيخ عبدالله كامل، ولذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.