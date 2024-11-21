شرف محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، والأمير فيصل بن سلطان، حفل زواج الشاب محمد عبدالرحمن عثمان الحصيني من ابنة فيصل محمد القفيدي، في أحد فنادق جدة.كما حضر الحفل الذي تخللته العرضة السعودية عدد من المسؤولين والأعيان ولفيف من الأقارب والأصدقاء.وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق في حياته القادمة.