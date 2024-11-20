استقبل آل العامودي وآل بخش التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتهما عائشة أسعد عبدالعزيز بخش، التي وافتها المنية (الأحد) الماضي، وصلي عليها في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودفنت في مقابر المعلاة.والفقيدة زوجةعبدالله سعيد محمد العامودي،وشقيقة أحمد ومحمد بخش، ووالدة ماجد، ومحمد، وسارا.ويتقبل العزاء ابتداء من أمس (الثلاثاء) في منزل سعيد محمد العامودي (رحمه الله) في حي الأندلس بجدة.