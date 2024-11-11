صدرت الموافقة على ترقية بدر بن موسى آل سالم من منسوبي إدارة المشتريات والعقود بأمانة منطقة جازان إلى المرتبة الثامنة.ويُعد آل سالم من الكوادر البشرية المتقنة لعملها، وقد تنقل في عدة وظائف بالأمانة عمل فيها بتفانٍ وإخلاص.وأعرب آل سالم عن اعتزازه بهذه الترقية التي تُعد حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.