قلّد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، في مكتبه بالإمارة مدير التحريات الإدارية بالمنطقة العميد بندر بن عمير الشيباني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته. وهنأ أمير المنطقة العميد الشيباني، متمنياً له التوفيق، مثمناً سموه الجهود التي تبذلها إدارة التحريات الإدارية بالمنطقة.من جانبه، أعرب العميد الشيباني عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.