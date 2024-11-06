قرر مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة تعيين الدكتور غسان بن رضا خليفة أميناً عاماً جديداً للغرفة، ليكون بذلك الأمين العام الـ 20 لغرفة المدينة المنورة منذ تأسيسها عام 1386هـ، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الغرفة في خدمة المجتمع الاقتصادي ودعم قطاعات الأعمال، وتحقيق رؤيتها في التنمية الاقتصادية المستدامة بمنطقة المدينة المنورة.ويُعد خليفة من الكفاءات السعودية البارزة في مجالات الاقتصاد والإدارة، إذ تقلّد مناصب قيادية واستشارية عدة، ويملك خبرة مهنية واسعة وإسهامات واضحة في تحسين أداء المنظمات وتعزيز الشراكات الاقتصادية على مدى يتجاوز 20 عاماً من العمل في القطاعين العام والخاص.