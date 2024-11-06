أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر أمس (الثلاثاء)، صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير (رحمها الله)، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.كما أدى الصلاة قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن تركي بن سعود الكبير، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز بن مشاري، وعدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.