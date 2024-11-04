تلقى العميد علي بن محمد الحليسي، من منسوبي حرس الحدود سابقاً، التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء بمناسبة حصول ابنته ريم على درجة الدكتوراه من جامعة غريفث في أستراليا.وتعمل الدكتورة ريم حالياً على نَشر أبحاثها من مرحلة الدكتوراه، إذ نَشرت مُسبقاً ثلاث أوراق علمية خلال دراستها في أستراليا، وعرضت الدكتورة ريم بحثها في العديد من المؤتمرات.وتعمل حالياً في التخصص لإكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه في أمراض السرطان والخلايا الجزئية السرطانية وطرق معالجتها.