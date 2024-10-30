أدى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على الأمير مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان (رحمه الله)، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.وأدى الصلاة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير عبدالرحمن بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير هذلول بن عبدالعزيز بن هذلول، والأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد بن مشاري، والأمير محمد بن فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعود بن مشاري، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان.كما أدى الصلاة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.