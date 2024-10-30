حصل خطاط مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالرحمن بن عبدالله المالكي على المركز الأول، في مسابقة ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي في دورته التاسعة، وذلك عن جائزة الاتجاه الأصيل للخط العربي، إذ تنافس مع نخبة من الخطاطين المبدعين من مختلف الدول.ويعد ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي مناسبة مهمة للاحتفاء بالمبدعين في فن الخط العربي، وتعزيز دور هذا الفن كجزء أساسي من الهوية الثقافية العربية والإسلامية، إذ يسهم في إبراز التنوع الفني والإبداعي للخطاطين من مختلف الدول، ويشجعهم على مواصلة مسيرة التطور والإبداع.وبلغ عدد المشاركين في المسابقة الرسمية للملتقى 80 متسابقًا عربيًا وأجنبيًا، إضافة إلى مشاركة مجموعة من كبار الخطاطين، وضيوف الشرف.وتم خلال الملتقى عرض عدة أبحاث أكاديمية تتعلق بفنون الخط العربي، إضافة إلى ورش عمل فنية متخصصة تقدم تجارب عملية غنية للمهتمين بالخط العربي.