تمكّنت طالبة بالصف الثاني المتوسط من ابتكار سوار ذكي مخصص لمرضى متلازمة جوسكا (آيجس)، يسهم في التخفيف من نوبات متلازمة جوسكا.وأوضحت الطالبة الموهوبة أسيل فايز السلمي، بالمتوسطة 68 بجدة، التي تأهل مشروعها لمعرض الإبداع العلمي 2025 بجدة، الذي أقيم الأسبوع الماضي، لـ«عكاظ» أن السوار يستشعر دخول المصاب في نوبة جوسكا فيعمل على تنبيه وإنذار المصاب عندما تحدث له نوبات المرض وذلك حينما يبدأ المصاب بالتحدث مع نفسه وليس مع شخص آخر.وأشارت أسيل إلى أنها استعانت في مشروعها العلمي بالاطلاع على المواقع العلمية وجمع المعلومات، ومنها جاءت فكرة السوار، ومن ثم تجربة التنبيه المتكرر على أحد المصابين بمتلازمة جوسكا وتدريب المصاب بوضع تنبيه مستمر للسوار ليعمل على قطع سيناريو وحوار الشخص مع نفسه، بعد فترة وجيزة من دخول المصاب في نوبة المرض، منوّهة إلى أن السوار يتميز بتحليل البيانات، حيث يوفر معلومات عن فترات الصمت والاستغراق في التفكير ومستويات التوتر؛ ما يساعد على معرفة أوقات التفكير وإعطاء مهمات للقيام بها، كما يمكن تطويرها بخوارزميات الذكاء الصناعي.احصل على Outlook لـ iOS