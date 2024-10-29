اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، المرحلة الثانية من برنامج الدراسات التأهيلية للقادة الكشفيين، بعنوان «الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية للقائدات الكشفيات».واستهدف البرنامج 40 قائدة كشفية، وذلك بهدف تدريبهن وتأهيلهن في الحركة الكشفية، والتعرف على دور قائدة الوحدة وتحديد احتياجاتها، والتخطيط لأنشطة الوحدة وفق المنهج الكشفي، وتدريب أفرادها باستخدام الطرق والأساليب والوسائل المناسبة، وقيادة الوحدة بالأسلوب المناسب والأمثل، وحل المشكلات التي تعترضها مع أفراد الوحدة بأسلوب تربوي، والتعامل مع أفراد الوحدة وفق الخصائص والاحتياجات، وتقدير العلاقة بين الكشفية والمجتمع، واستثمار الموارد المتاحة لصالح الوحدة وبرامجها.