قطع أكثر من 400 مشارك ومشاركة من مشاة منطقة الباحة، يمثّلون مختلف الفئات السنيّة، مسافة 6 كيلومترات من قرية آل عصيدان التاريخية إلى شلال عين الجمل؛ للتعريف بالأودية والمنتزهات، والتوعية بأهمية نظافتها وتهيئتها للمتنزهين، وتفعيل مبادرة «امش لصحتك». وأسهمت أمانة الباحة بوضع حاويات للنفايات، وإزالة الأغصان اليابسة، وتحسين الممرات وترصيفها بالحجارة الطبيعية، وشارك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بزراعة 300 شتلة على امتداد مسار الفعالية.