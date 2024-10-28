كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بالنيابة هاني سعيد أبوملحة فريق كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، بحضور نخبة من الشخصيات التربوية والكشفية والتطوعية والمجتمعية، وذلك تقديرا لجهودهم المميزة في خدمة المجتمع وتنمية المسؤولية المجتمعية ودورهم الكبير في العديد من المناسبات الوطنية والاجتماعية.

تسلم الدرع كل من: القائد الكشفي الصحفي عثمان خليفة مدني، والقائد الكشفي المهندس إمام بكر برناوي المتخصص في السلامة والصحة المهنية، ومجموعة من البراعم والأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة والقادة من منسوبي فريق كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.