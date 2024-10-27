أصدر رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، قراراً إدارياً بتكليف حسين بن عبدالله المالكي مديراً لإدارة الحسابات المستقلة.يذكر أن المالكي حاصل على درجة البكالوريس في المحاسبة ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وتولى العديد من المناصب الإدارية وعضوية عدد من اللجان في الجامعة، ويتمتع بخبرات كبيرة في القطاع المالي ومجالات متعددة لأكثر من 18 عاماً.