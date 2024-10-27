قدّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود، العزاء والمواساة لمدير مرور منطقة الجوف السابق اللواء متقاعد محمد بن نايف العتيبي في والده.وعبّر الأمير فيصل بن نواف والأمير متعب بن مشعل، خلال اتصال هاتفي أجرياه بالعتيبي، عن تعازيهما ومواساتهما، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.