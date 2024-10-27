واسى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قبيلة آل سليم في وفاة سبعة أفراد من أسرة مرزوق بن عبدالله آل سليم في حادثة مرورية؛ حيث قدم التعازي، أمس، في مقر العزاء بمركز المجمع في محافظة حبونا.كما واسى قبيلة آل بحري في وفاة ابنهم الشاب تركي بن حمد آل بحري؛ الذي توفي في الحادثة ذاتها، وذلك خلال زيارته مقر العزاء بمركز المجمع. وأعرب عن صادق تعازيه لذوي الأسرتين، سائلاً الله أن يجعل المتوفين شهداء وشفعاء وذخراً لوالديهم، مؤكداً أن المصاب هو مصاب الجميع.