باشر العميد عبدالرحمن بن محمد القحطاني عمله مديراً لسجون منطقة مكة المكرمة، إذ تم تعيينه أخيراً بقرار من مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، بعد موافقة وزير الداخلية.

ويُعد «القحطاني» من الكفاءات الوطنية المميزة، وتقلد عدة مناصب خلال فترة عمله كان آخرها مديرا عاما للسجون بمنطقة حائل، حيث أسهم في تحقيق العديد من القفزات التطويرية ‏المتتالية وتحقيق الأهداف المرجوة في المنطقة وتطور نوعي في منظومة الخدمات المقدمة في السجون ‏وما بعدها نحو تهيئة السجناء للحياة الاجتماعية بعد قضاء محكوميتهم.‏

وحصل العميد القحطاني على عدة شهادات شكر وتقدير، تقديراً لجهوده في مجال عمله.