آل عبادة يحتفون بمحمد ومعاذ الناس الاحد 26 نوفمبر 2023 01:48 صالح شبرق (جدة) okaz_online@ 270 مشاهدة محمد ومعاذ. الزميل صالح شبرق مقدماً التهاني. العريسان بين أقاربهما. (تصوير: فائز الأحمدي) تابعوا عكاظ على محمد ومعاذ. الزميل صالح شبرق مقدماً التهاني. العريسان بين أقاربهما. (تصوير: فائز الأحمدي) تابعوا عكاظ على -A +A صالح شبرق (جدة) okaz_online@ احتفل أحمد بن علي آل عبادة الغامدي بزفاف شقيقه محمد ونجله معاذ إلى ابنتَي أحمد بن عبدالله آل عيسى الغامدي، في إحدى قاعات الأفراح في جدة، بحضور عدد من قيادات «تعليم جدة» ولفيف من الأهل والأصدقاء.< Previous PageNext Page >