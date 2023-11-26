محمد ومعاذ.
محمد ومعاذ.
الزميل صالح شبرق مقدماً التهاني.
الزميل صالح شبرق مقدماً التهاني.
العريسان بين أقاربهما. (تصوير: فائز الأحمدي)
العريسان بين أقاربهما. (تصوير: فائز الأحمدي)
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صالح شبرق (جدة) okaz_online@
احتفل أحمد بن علي آل عبادة الغامدي بزفاف شقيقه محمد ونجله معاذ إلى ابنتَي أحمد بن عبدالله آل عيسى الغامدي، في إحدى قاعات الأفراح في جدة، بحضور عدد من قيادات «تعليم جدة» ولفيف من الأهل والأصدقاء.