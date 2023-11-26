احتفل أحمد بن علي آل عبادة الغامدي بزفاف شقيقه محمد ونجله معاذ إلى ابنتَي أحمد بن عبدالله آل عيسى الغامدي، في إحدى قاعات الأفراح في جدة، بحضور عدد من قيادات «تعليم جدة» ولفيف من الأهل والأصدقاء.