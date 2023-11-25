استقبلت أسرتا مريزيق والفرحان التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة الشاب الجامعي يزيد بن عبدالله بن إبراهيم مريزيق، الذي وافته المنية إثر مرض لم يمهله طويلاً.ودفن في مقابر النسيم عقب الصلاة عليه في جامع الراجحي في العاصمة الرياض.والفقيد شقيق خالد، وابن شقيق العميد علي، وعمر، وعبدالحكيم، ومحمد، وأحمد.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي العزيزية جنوب شرق العُلا.