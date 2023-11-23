تقدم منسوبو شركة عبداللطيف جميل بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سالم الأسمري، الذي انتقل إلى رحمة الله، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعوضهم خيراً.

ولقد عمل الفقيد منذ أكثر من 20 عاماً مع كافة وكلاء السيارات اليابانية لتأسيس صرح تدريبي علمي نموذجي، وساهم في تخريج أكثر من 4000 من أبناء الوطن حتى تاريخه.

كما عمل على تأسيس معاهد تدريبية أخرى، وكان قبل ذلك مديرا تنفيذيا للموارد البشرية في شركة عبداللطيف جميل.

رحم الله الفقيد سالم الأسمري، الذي كان طيب المعشر ومثالاً وقدوة في حسن الخلق والنبل والمروءة والإخلاص والتفاني في العمل.