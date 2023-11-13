كرم أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، الفائزين بجائزة التميز في خدمة المرضى وتخريج الدبلومات والبرامج التمريضية، خلال الحفل الذي نظمه تجمع حائل الصحي، وذلك بمقر النادي الأدبي بحائل.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم القيادة الحكيمة للخدمات الطبية وتطويرها، مشيداً بالجهود القائمة من تجمع حائل الصحي، متطلعاً إلى المزيد من خدمة المرضى ورفع مستويات الأداء إلى الأفضل.
بعد ذلك كرّم أمير حائل الفائزين الخمسة في فئات الجائزة «الأطباء، التمريض، الممارسين الصحيين من غير الأطباء والتمريض، الإداريين، الخدمات المساندة» بمجموع جوائز بقيمة 100 ألف ريال.
إثر ذلك رعى أمير منطقة حائل حفل تخريج 125 ممرضا وممرضة في برامج الدبلوم «العناية المركزة، العناية القلبية، تمريض الطوارئ، الرعاية المنزلية» وفي برامج الممرض المنزلي والمدرسي والرعاية العاجلة والرعاية المزمنة والرعاية التلطيفية، وجاهزون ورائدون.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم القيادة الحكيمة للخدمات الطبية وتطويرها، مشيداً بالجهود القائمة من تجمع حائل الصحي، متطلعاً إلى المزيد من خدمة المرضى ورفع مستويات الأداء إلى الأفضل.
بعد ذلك كرّم أمير حائل الفائزين الخمسة في فئات الجائزة «الأطباء، التمريض، الممارسين الصحيين من غير الأطباء والتمريض، الإداريين، الخدمات المساندة» بمجموع جوائز بقيمة 100 ألف ريال.
إثر ذلك رعى أمير منطقة حائل حفل تخريج 125 ممرضا وممرضة في برامج الدبلوم «العناية المركزة، العناية القلبية، تمريض الطوارئ، الرعاية المنزلية» وفي برامج الممرض المنزلي والمدرسي والرعاية العاجلة والرعاية المزمنة والرعاية التلطيفية، وجاهزون ورائدون.