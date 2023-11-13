كرم أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، الفائزين بجائزة التميز في خدمة ‏المرضى ‏وتخريج الدبلومات والبرامج التمريضية، خلال الحفل الذي نظمه تجمع ‏حائل ‏الصحي‏، وذلك بمقر النادي الأدبي بحائل. ‏ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم القيادة الحكيمة للخدمات الطبية ‏وتطويرها، مشيداً بالجهود القائمة من تجمع حائل الصحي، متطلعاً إلى ‏المزيد من خدمة المرضى ورفع مستويات الأداء إلى الأفضل.بعد ذلك كرّم أمير حائل الفائزين الخمسة في فئات الجائزة «الأطباء، ‏التمريض، الممارسين الصحيين من غير الأطباء والتمريض، الإداريين، ‏الخدمات المساندة» بمجموع جوائز بقيمة 100 ألف ريال.إثر ذلك رعى أمير منطقة حائل حفل تخريج 125 ممرضا ‏وممرضة في برامج الدبلوم «العناية المركزة، العناية القلبية، تمريض ‏الطوارئ، الرعاية المنزلية» وفي برامج الممرض المنزلي والمدرسي ‏والرعاية العاجلة والرعاية المزمنة والرعاية التلطيفية، وجاهزون ‏ورائدون.‏