برامج وأنشطة ومبادرات تعليمية وتثقيفية تحت سقف الثانوية ٣٤ التابعة لمكتب تعليم الفيحاء بجدة، بقيادة مديرة المدرسة سحر الهاجري.

كان أبرز ما عرض يوم أمس (الخميس) في المدرسة وبعد انتهاء دوام الطالبات معرض فني حمل عنوان «بحر الفنون»، اشتمل على العديد من اللوحات الفنية والأعمال الجمالية من صنع طالبات المدرسة وفي مادة الفنون وبإشراف معلمة المادة فريال المولد، التي أسست في الطالبات مفهوم الفنون ورسالته السامية عبر العصور وبإشراف مباشر من مشرفة المادة بدور الغامدي، ولعل ما يميز المعرض هو تناول الطالبات جميع المدارس الفنية بأشكالها وألوانها والإلمام الكامل بأهمية الفنون ورسالته السامية في المجتمع.

المعرض الذي أطلقة مدير مكتب الفيحاء الدكتور سعود السلمي ومساعدته نورة حداد وإشراف من مديرة المدرسة سحر الهاجري ومتابعة شعبة التربية الفنية بالمكتب بقيادة رئيسة الشعبة مرفت قواص كان أنموذجاً لما يبنبغى أن تكون المعارض الفنية في المدارس، حيث اقترن المعروض بثقافة الطالبات الفنية وحقق جملة من الأهداف أهمها الاستفادة من مخرجات مادة الفنون لهذه الفئة العمرية التي تحتاج إلى الارتقاء بالفكر من خلال اللون والفرشاة.

السلمي أبدى إعحابه بما شاهد وقال لـ«عكاظ»: «أفخر اليوم ببناتي الطالبات وهم ينثرن ألوانهن على لوحاتهن بحرفية عالية وثقافة أبهرتني بالفعل، ومن الضروري خروج مثل هذه المعارض خارج أسوار المدرسة ليتعرف المجتمع على كمية هذا الجمال الفني داخل مدارسنا».

وأبدى السلمي دعمه الكامل وشعبة التربية الفنية بالمكتب لمثل هذه المعارض.

بدورها قدمت المساعدة التعليمية نورة حداد شكرها وتقديرها لجميع الطالبات ولمديرة المدرسة وللمعلمة ولجميع فرق العمل الذين قدموا أنموذجاً واعياً للمعلمة القدوة.

كما اطلع السلمي على عدد من البرامج والمبادرات في المدرسة منها قرطاسية المعرفة والنادي المهاري والمجلس الطلابي ومقهى ارتقاء، وتعرف على خطة النشاط الطلابي وتصفح العدد الثلاثون من مجلة المدرسة «شذرات»، واطلع على الملف التفاعلي لمنصة مدرستي لحصر غياب الطالبات في التعليم عن بعد.

وفي نهاية الزيارة كرم مدير المكتب مديرة المدرسة وعدداً من المعلمات والطالبات المشاركات في المعرض الفني.