قامت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة ليلى النجار بزيارة لجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة بجدة، يرافقها القنصل العام لسلطنة عمان بجدة المستشار سالم البوسعيدي، وكان في استقبالها الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس الإدارة.

واطلعت الوزيرة العمانية على التجربة الرائدة للجمعية في مجال تقديم الرعاية الخاصة للموهوبين من الاشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على الأنشطة التي تعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بتنمية وتطوير المهارات الخاصة للاشخاص ذوي الإعاقة.كما ناقشت الوزيرة العمانية خلال الزيارة مع رئيس مجلس إدارة الجمعية سبل التعاون المشترك لاكتشاف الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدين.

وعبرت وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية في ختام زيارتها عن سعادتها بما لمسته من جدية وإخلاص لدى القائمين على الجمعية من أجل تحقيق أهدافها السامية، مقدمة شكرها للدكتور عمار بوقس على هذه الجهود.

من جانبه ثمن الدكتور عمار بوقس هذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعزز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في مجال الاهتمام بابنائها، خاصة الاشخاص ذوي الإعاقة.