أرجعت الشركة السعودية للكهرباء، الانقطاعات التي تعرضت لها مؤخرا قرى «بني سعد» جنوب مدينة الطائف، للظروف الجوية الاستثنائية صاحبتها أمطار غزيرة وعواصف رعدية أدت إلى حدوث انقطاعات محدودة للخدمة الكهربائية.

وأوضحت الشركة ردًا على ما نشرته «عكاظ» يوم الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ بعنوان:«الفانوس» بديل الكهرباء في قرى بني سعد.. و«الشركة»: اطلبوا التعويض"؛ أنه تم التعامل معها في حينه وإعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين. مشيرة إلى أن الشركة تقوم بصورة مستمرة بتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع بقرى بني سعد بتكلفة إجمالية تجاوزت 12 مليون ريال، شملت تعزيز وتحسين وأتمتة مكونات الشبكة الكهربائية لرفع موثوقية الخدمة.