انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد صالح عبدالفتاح فجر أمس (الإثنين).وصلي عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العصر ودفن في مقبرة المعلاة.والفقيد والد كل من: صالح، المحامي الدكتور ماهر، رأفت، ونهلة، وجد محمد، وماجد، وتالا، وراشد.ويتقبل العزاء في منزل الفقيد بحي المحمدية 5 شارع عبدالقادر الحلبي أمام مسجد السيدة صالحة شلبي بجدة.