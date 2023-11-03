‏انتقل إلى رحمة الله تعالى محمود محمد عبد الرحمن مؤمنة، اليوم (الجمعة)، وسيصلى عليه بالمسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة فجر اليوم (السبت)، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد عم محمد عبدالرحمن مؤمنة ووالد إيمان، وهبا ونضال.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن في حي الخالدية شارع الجبيلة بجدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنالله وإنا إليه راجعون.