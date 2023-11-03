غيب الموت عبدالله عبدالإله خطيري، في المدينة المنورة، أمس (الخميس)، حيث انتقل إلى رحمة الله بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

ويعد الفقيد من القيادات التربوية والتعليمية، وسبق أن عمل نائباً لرئيس نادي أحد.

وقد تمت الصلاة على الفقيد بعد ظهر أمس في المسجد النبوي الشريف، ودفن في بقيع الغرقد.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد، داعية الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم ويجبر مصابهم، إنا لله وإنا إليه راجعون.