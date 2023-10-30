بحضور مشرفات العلوم حنان حامد وفايزة مرشد، ومشرفة التوجيه والإرشاد مزنة البلوي، وعدد من معلمات الابتدائية الثالثة والطفولة المبكرة بمحافظة الوجه، فعَّلت الثانوية الثانية للبنات بالوجه أسبوع الكيمياء العربي؛ لغرص بناء الوعي بالتأثير الإيجابي للكيمياء وتعريف النشْء بأهمية الكيمياء في حياتنا اليومية.

واستخدم فريق العمل من طالبات الصف الثاني ثانوي المسار العام (يارا الفقيه، روف الحداد، وجد سليم، جوري بدر) تقنية الباركورد للتجارب العملية الممتعة، وذلك بإشراف منفذة البرنامج معلمة الكيمياء هنادي أبوصابر وبمتابعة مديرة المدرسة جواهر البلوي.