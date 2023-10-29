العريس أثناء عقد القران.
العريس أثناء عقد القران.
مصطفى فقيه.
مصطفى فقيه.
العريس بين ذويه في الحفلة. (تصوير: عبدالسلام السلمي)
العريس بين ذويه في الحفلة. (تصوير: عبدالسلام السلمي)
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أحمد الصائغ (جدة) sayegh122@
احتفل المحامي مصطفى طلال عبدالرحمن فقيه بعقد قرانه على الآنسة أمد عمر عبدالله نصيف في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة.