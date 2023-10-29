احتفل المحامي مصطفى طلال عبدالرحمن فقيه بعقد قرانه على الآنسة أمد عمر عبدالله نصيف في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة.