احتفال فقيه ونصيف بعقد قران مصطفى وأمد الناس الاحد 29 أكتوبر 2023 18:52 أحمد الصائغ (جدة) sayegh122@ 130 مشاهدة العريس أثناء عقد القران. مصطفى فقيه. العريس بين ذويه في الحفلة. (تصوير: عبدالسلام السلمي) تابعوا عكاظ على العريس أثناء عقد القران. مصطفى فقيه. العريس بين ذويه في الحفلة. (تصوير: عبدالسلام السلمي) تابعوا عكاظ على -A +A أحمد الصائغ (جدة) sayegh122@ احتفل المحامي مصطفى طلال عبدالرحمن فقيه بعقد قرانه على الآنسة أمد عمر عبدالله نصيف في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة.< Previous PageNext Page >