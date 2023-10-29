أدى محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح عقب صلاة ظهر اليوم في الجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة الصلاة على شهيد الواجب الرقيب أحمد مونس إبراهيم آل دهمان رحمه الله من منسوبي القوات المسلحة بحضور رئيس مركز بحر أبو سكينة سلطان عبدالرحمن الحذيفي وعدد من القيادات الأمنية.

يذكر أن شهيد الواجب آل دهمان قد استشهد أثناء تأديته واجبه في الذود عن دينه وعن وطنه على الحد الجنوبي.

ونقل القرقاح تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لذوي الشهيد، حيث أوضح أن الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للدين والوطن في ميدان الشرف، مدافعاً عن دينه وعن ثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مبينين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، مؤكدين أنهم جميعاً فداء لتراب الوطن ضد أي معتدٍ غاشم.

نسأل الله جل وعلا أن يتقبل الشهيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.