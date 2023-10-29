كرّم محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الدكتور بدر البدر، المتأهلين في «معسكر تحدي الفضاء»، بمشاركة أكثر من 100 مبتكر من طلاب مرحلة البكالوريوس وحديثي التخرج في مجال علوم وهندسة الفضاء؛ الذي نظمته الهيئة ضمن أدوارها الممكّنة للقدرات الوطنية في مجال الفضاء، المنعقدة في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية.وجرى خلال المعسكر تعريف المشاركين بإدارة البرامج الفضائية، وأساسيات تصميم الرحلات المأهولة، ومهارات التصميم وحل المشكلات، إضافة إلى مهارات العمل الجماعي وإدارة فرق العمل، كما شهد المعسكر تنافس المشاركين على تصميم حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه رواد الفضاء والمشاركين في الرحلات المأهولة.