انتقل إلى رحمة الله تعالى صالح داوود مخلافي، فجر الخميس الماضي، وصلي عليه في مسجد الأمير منصور، ودفن في مقبرة بني مالك بجدة. والفقيد والد زوجة المحرر بقسم النشر الإلكتروني بالصحيفة الزميل مازن راجح.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الأجاويد بجوار جامع البر في جدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.