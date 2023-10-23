احتفل الزميل خالد بن مرضاح المري، من منسوبي صحيفة البلاد، بزواج ابنته من مروان بن علي الخليفي، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة.