احتفال المري والخليفي بزواج مروان الناس الاثنين 23 أكتوبر 2023 03:12 عبدالله الصقير (جدة) aasugair@ 15 مشاهدة العريس بين أقاربه في الحفلة. (عكاظ) والد العروس الزميل مرضاح مع العريس. تابعوا عكاظ على العريس بين أقاربه في الحفلة. (عكاظ) والد العروس الزميل مرضاح مع العريس. تابعوا عكاظ على -A +A عبدالله الصقير (جدة) aasugair@ احتفل الزميل خالد بن مرضاح المري، من منسوبي صحيفة البلاد، بزواج ابنته من مروان بن علي الخليفي، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة.< Previous PageNext Page >