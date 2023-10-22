أطلقت ابتدائية أويس بن عامر القرني بجدة مبادرة رواد القراءة في دورتها الثانية، والتي تستهدف طلاب الصف الثالث. ويشرف على تنفيذ المبادرة معلم اللغة العربية فهد حسين الزهراني، ويتابعها مدير المدرسة سعيد المالكي. وتهدف هذه المبادرة، بحسب معلم اللغة العربية الزهراني، إلى تشجيع الطلاب، خصوصا الصف الثالث، على القراءة وزيادة محصلتهم اللغوية، وتوسيع مداركهم الثقافية من خلال التعمق في القراءة والتحفيز على الخيال، والتشجيع على القدرة الإبداعية وجعل القراءة عادة، وزيادة مخزون المفردات اللغوية، ونشر ثقافة القراءة، وإشغال أوقات الطلاب بالنفع، وزرع مفهوم التنافس القرائي لديهم، وغرس مفاهيم القراءة والاطلاع على مختلف العلوم والإنتاج الثقافي في نفوسهم، من خلال الحوار والمناقشة، وورش العصف الذهني، والعروض التقديمية والتعلم التعاوني.

الزهراني، أشار إلى تخصيص مكافأة وشهادات للمتفوقين، متمنيا أن تكون هذه المبادرة بوابة للطلاب وغيرهم لملازمة الكتاب والاستفادة من علومه.