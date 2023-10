كرَّم القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في كندا الدكتور محمد الجبرين، عدداً من طلبة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذين حققوا منجزات أكاديمية. وشمل التكريم الطبيب راكان علي الهيدي المبتعث إلى جامعة ماكجيل في كندا لدراسة زمالة جراحة المسالك البولية، نظير فوزه عن عام 2023 بجائزةEdmond D. Monaghan Principles of Surgery Award التي تُمنح لأفضل طبيب مقيم في السنة الأولى من مرحلة الزمالة طوال عام تأسيسه الجراحي. كما كرم الطبيبة ميعاد عصام رحيم، المبتعثة لدراسة الزمالة بتخصص طب الأسرة والمجتمع، إزاء حصولها على جائزة «DFCM Postgraduate Award، كأفضل طبيب مقيم في فئة التميز السريري لسنة 2023» من برنامج طب الأسرة في جامعة تورونتو، والطبيب ياسر منصور توفيق المبتعث إلى جامعة كوينز في كندا لدراسة الزمالة بتخصص جراحة العظام لفوزه بجائزتين من الجامعة، هما جائزة ‏ Dr.John Rudan Resident Award of Excellence، وجائزة Golden Cobb - Queen>s Ortho resident of the year.